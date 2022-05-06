Репяхова вместе с мужем Виктором Павликом и маленьким сыном какое-то время оставалась вместе в Украине.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова решила пожаловаться на подпорченный отдых из-за неожиданных обстоятельств. Как известно, уже более месяца она отдыхает в Израиле, куда отправилась к близким.

«Утро началось с температуры Мишутки. Сегодня мы планировали ехать в Тель Авив, чтобы посмотреть, как празднуют День Независимости Израиля. Однако к сожалению Мишутка заболел и там было бы много народа» - прокомментировала свой день Репяхова.

Она также показала, как проходит ее день сейчас после изменившихся планов.

Мы писали, Репяхова вместе с мужем Виктором Павликом и маленьким сыном какое-то время оставалась вместе в Украине. А спустя время заявила, что уезжает к родственникам в Израиль лишь на пару дней.

Тем не менее, прошел месяц, а девушка все еще заграницей, поэтому аудитория Катерины переступает черту и обсуждает, почему она не возвращается к супругу.

В сети принялись обсуждать увиденное и не обошлось без критики, некоторые написали, что Репяхова не следует желаемому – если скучает по дому, могла бы поехать назад.

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