Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко, яка живе в Нью-Йорку, заговорила про родичів, які залишилися в Києві.

Як пише Politeka.net, внучка Софії Ротару Соня Євдокименко живе і навчається в Нью-Йорку, де робить перші кроки в модельній кар'єрі, а також активно розвиває свій влог. У молодої красуні є вже наречений-Мільйонер, з яким Соня проводить багато часу. Також не забуває дівчина про Instagram, де цього разу вирішила поговорити з фанатами.

"Ти дуже красива і талановита, пишаюся тобою і твоєю сім'єю", - написав хтось.

"Спасибі, я сумую за ними і сподіваюся, що скоро їх обійму", - написала Соня.

Відомо, що її батько і брат залишаються в Україні. Вони намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити в Молдову, але прикордонники затримали їх. Після цього шквал критики обрушився на них в соціальних мережах. Руслан, швидше за все, саме через це видалив свій Instagram.

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