Як пише Politeka.net, Наташа Горова-відома блогерка і дочка продюсерки Ірини Горової, яка була одружена з Олексієм Потапенко (Потапом) протягом 15 років. Зараз Наташа займається гуманітарною допомогою для тварин. Як можна зрозуміти, дівчина виїхала в безпечне місце-Угорщину, і на нових сторіс вирішила показати, яку там проблему помітила.
На кадрах можна побачити щура, яка сидить біля виходу з під'їзду.
"Маленькі діти ні за що на світі не ходіть в Угорщину, в Угорщину гуляти, в Угорщині великі злі щури", - написала Горова.
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А на ще одному фото Наташа похвалилася фігурою в спортзалі. Красуня зробила селфі, демонструючи свої досягнення.
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