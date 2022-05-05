Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - известная блогерка и дочь продюсерки Ирины Горовой, которая была замужем за Алексеем Потапенко (Потапом) на протяжении 15 лет. Сейчас Наташа занимается гуманитарной помощью для животных. Как можно понять, девушка выехала в безопасное место - Венгрию, и на новых сторис решила показать, какую там проблему заметила.
На кадрах можно увидеть крысу, которая сидит у выхода из подъезда.
"Маленькие дети ни за что на свете не ходите в Венгрию, в Венгрию гулять, в Венгрии большие злые крысы", - написала Горовая.
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А на еще одном фото Наташа похвасталась фигурой в спортзале. Красотка сделала селфи, демонстрируя свои достижения.
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