Відома ведуча Леся Нікітюк звернулася до українських жінок з несподіваним закликом на тлі війни.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася в своєму Instagram новим надихаючим постом. У ньому Леся вирішила нагадати українкам про те, що навіть у такі страшні часи не варто забувати про себе.

"Дівчата! Я бачу, як за час війни ми з вами трохи, як це правильно сказати ... так щоб себе і вас не образити. Ну не постаріли, а так би мовити потьмяніли, втратили колір", - почала Нікітюк.

Ведуча вважає, що зараз страх відійшов на другий план, тому українкам варто згадати про те, як розкішно вони виглядали до війни.

"Час страху минув, ми високо підняли голову. А якщо ми її підняли-значить вона повинна виглядати розкішно!» ,- заявила ведуча.

Вона також зазначила, що своєю красою Дівчата можуть надихнути українських захисників, які зараз борються за нашу землю.

"Наші чоловіки, наші захисники, повинні бачити нас красивими. Щоб вони ще краще нас захищали, ми повинні підняти їм моральний дух ну і чоловічий. Щоб було бажання скоріше розбити ворога і повернутися додому", - закликала Нікітюк.

Вона запропонувала українкам влаштувати флеш-моб, публікуючи в мережі фото, на яких вони виглядають особливо красивими. І, звичайно, Леся не могла не Подати дівчатам приклад. У пості вона поділилася своїм новим фото, на якому позувала з букетом жовтих і блакитних квітів в руках.

У коментарях під її постом встигли відзначитися інші знаменитості.

"Красива", - написала Надя Дорофєєва.

"Я вже на пенсії", - пожартувала Даша Астаф'єва.

"Як це вчасно, бубка моя", - написала солістка групи Kazka Олександра Зарицька.

"Прекрасна моя", - відреагувала Лілія Подкопаєва.

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