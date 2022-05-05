Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася в своєму Instagram новим надихаючим постом. У ньому Леся вирішила нагадати українкам про те, що навіть у такі страшні часи не варто забувати про себе.

"Дівчата! Я бачу, як за час війни ми з вами трохи, як це правильно сказати ... так щоб себе і вас не образити. Ну не постаріли, а так би мовити потьмяніли, втратили колір", - почала Нікітюк.

Ведуча вважає, що зараз страх відійшов на другий план, тому українкам варто згадати про те, як розкішно вони виглядали до війни.

"Час страху минув, ми високо підняли голову. А якщо ми її підняли-значить вона повинна виглядати розкішно!» ,- заявила ведуча.

Вона також зазначила, що своєю красою Дівчата можуть надихнути українських захисників, які зараз борються за нашу землю.

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"Наші чоловіки, наші захисники, повинні бачити нас красивими. Щоб вони ще краще нас захищали, ми повинні підняти їм моральний дух ну і чоловічий. Щоб було бажання скоріше розбити ворога і повернутися додому", - закликала Нікітюк.

Вона запропонувала українкам влаштувати флеш-моб, публікуючи в мережі фото, на яких вони виглядають особливо красивими. І, звичайно, Леся не могла не Подати дівчатам приклад. У пості вона поділилася своїм новим фото, на якому позувала з букетом жовтих і блакитних квітів в руках.

У коментарях під її постом встигли відзначитися інші знаменитості.

"Красива", - написала Надя Дорофєєва.

"Я вже на пенсії", - пожартувала Даша Астаф'єва.

"Як це вчасно, бубка моя", - написала солістка групи Kazka Олександра Зарицька.

"Прекрасна моя", - відреагувала Лілія Подкопаєва.

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