Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася у своєму Instagram новим надихаючим постом. Раніше ведуча Леся Нікітюк нагадала українкам про те, що навіть під час війни не варто забувати про красу. Вона запропонувала підтримати захисників країни, виставляючи в соцмережі свої красиві фотографії з хештегом #красадляЗСУ.
Зарицька приєдналася до флешмобу Нікітюк, поділившись власним знімком. На фото співачка позувала на тлі величезної інсталяції, що складається з різних кольорів. Виконавиця вибрала романтичний образ з приспущеним з плеча шкіряним плащем і чорним беретом.
"Моя подруга Леся Нікітюк запустила прекрасний флеш-моб, щоб підбадьорити всіх українців, а також підтримати бойовий дух військових ЗСУ. Захисники наші, ви найкращі в світі!!!! Дівчата, приєднуйтесь до флеш-мобу, давайте додамо трохи фарб в стрічку", - підписала знімок Зарицька.
Українці тут же відреагували на її пост.
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"Ну занадто красиво", "Сашуня, ти прекрасна", "яка ти красива", "Слава Україні", "Люблю", "красуня", - пишуть люди.
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Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк підказала українкам, як підтримати захисників країни.
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