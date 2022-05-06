Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась в своем Инстаграм новым вдохновляющим постом. Ранее ведущая Леся Никитюк напомнила украинкам о том, что даже во время войны не стоит забывать о красоте. Она предложила поддержать защитников страны, выставляя в соцсети свои красивые фотографии с хэштегом #красадляЗСУ.

Зарицкая присоединилась к флешмобу Никитюк, поделившись собственным снимком. На фото певица позировала на фоне огромной инсталяции, состоящей из разных цветов. Исполнительница выбрала романтичный образ с приспущенным с плеча кожаным плащом и черным беретом.

«Моя подруга Леся Никитюк запустила прекрасный флеш-моб, чтобы взбодрить всех украинцев, а также поддержать боевой дух военных ВСУ. Защитники наши, вы самые лучшие в мире!!!! Девушки, присоединяйтесь к флеш-мобу, давайте добавим немного красок в ленту», - подписала снимок Зарицкая.

Украинцы тут же отреагировали на ее пост.

«Ну слишком красиво», «Сашуня, ты прекрасна», «Какая ты красивая», «Слава Украине», «Люблю», «Красотка», - пишут люди.

Напомним, Мишина метко дала отпор любителям "русского мира".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк подсказала украинкам, как поддержать защитников страны.

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