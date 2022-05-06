Як пише Politeka.net, гумористка поділилася новим творінням у своєму Instagram. У цей важкий для України час Вікторія вирішила підтримати своїх співгромадян як вміє – з гумором і музикою.
Зірка спільно зі стендап-артисткою Наталією Гаріповою написала пісню «про цих», висміявши реалії Росії, Володимира Путіна і його оточення.
Головну ідею пісні актриса висловила в приспіві:
"Боже, яке кончене,
Боже, яке кончене
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путін і його оточення", - з виразом співала Булітко, акомпануючи собі на гітарі.
У першому куплеті вона розповіла про те, як росіяни мріяли поставити на коліна цілий світ, але замість цього самі стоять, скрючившись буквою «Z». Булітко зазначила, що хоч цією літерою зараз і розмальовано все підряд, ніхто не знає, що вона означає.
Також артистка висміяла той факт, що зараз в Росії добре заробляють не вчителі і вчені, а боти в соціальних мережах.
"Коли ми переможемо, прозріють всі ті люди.
Одразу скажуть: то не ми, а той хворий ублюдок
І хто оточував його – вони такі всі кончені!
Але росія вся і є це все його оточення", - підсумувала Булітко.
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