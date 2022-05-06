Как пишет Politeka.net, Татьяна Песик - успешная украинская актриса. А сегодня, пятого мая, стало известно, что скандальный Анатолий Шарий был задержан в Испании. Татьяна решила подшутить над этим событие, косплея жену Виктора Медведчука Оксану Марченко, которая записывала обращения к президентам России и Турции. Видео звезда опубликовала у себя в Инстаграм.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и сразу начали писать комментарии:

"Таня жжет", "Это огонь", "Серхио Рамоса", "Снова в каждом сторис", "Зачем быть такой красивой", "А Андрея Шевченко, номера 7, Ахахах?", "Таню вы непревзойденны, Я вас обожаю".

Напомним, пугающе бледную звезду "Женского квартала" Таню Песик заметили под кабинетом врача

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