Как пишет Politeka.net, юмористка поделилась новым творением в своем Инстаграм. В это тяжелое для Украины время Виктория решила поддержать своих сограждан как умеет – с юмором и музыкой.

Звезда совместно со стэндап-артисткой Натальей Гариповой написала песню «Про этих», высмеяв реалии россии, владимира путина и его окружение.

Главную идею песни актриса выразила в припеве:

«Боже, яке кончене,

Боже, яке кончене

путін і його оточення», - с выражением пела Булитко, аккомпанируя себе на гитаре.

В первом куплете она рассказала о том, как россияне мечтали поставить на колени целый мир, но вместо этого сами стоят, скрючившись буквой «Z». Булитко отметила, что хоть этой буквой сейчас и разрисовано все подряд, никто не знает, что она означает.

Также артистка высмеяла тот факт, что сейчас в россии хорошо зарабатывают не учителя и ученые, а боты в социальных сетях.

«Коли ми переможемо, прозріють всі ті люди.

Одразу скажуть: То не ми, а той больной ублюдок

І хто оточував його – вони такі всі кончені!

Але росія вся і є це все його оточення», - подытожила Булитко.

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