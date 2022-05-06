Як повідомляє Politeka.net, українська співачка і телеведуча Оля Цибульська показала, як проводить ранок зі своїм сином Нестором. Крім того, вона зазначила, що з самого ранку потрібно намагатися виглядати добре незважаючи ні на що.
Оля Цибульська показала, як наводить красу на обличчі щоранку, використовуючи зволожуючий крем. Вона одягнена в базову білу футболку, а на її голові рушник, немов співачка тільки вийшла з душу.
"Знайдіть вранці причину посміхнутися. Знаєте приказку: чим гірше справи, тим краще виглядаємо. І голову з самого ранку дуже гордо і високо. Не дивлячись ні на що, щоб жоден москаль ось сюди не сів", - заявила Оля Цибульська.
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Судячи з іншого відео в сторіз, відразу після цього Оля Цибульська вирішила провести час зі своїм сином Нестором. Вони вийшли на вулицю, щоб зробити уроки.
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