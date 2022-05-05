Як повідомляє Politeka.net, українська співачка і телеведуча Оля Цибульська залишилася зі своєю сім'єю в Україні. Її хвилюють і розбурхують новини, які надходять з фронту. Не менш страшним є і повітряні тривоги, які чує вся Україна.
Щоб поліпшити свій емоційний стан та перемогти тривожність вона вирішила вивчити статтю експерта-психолога і поділитися в Сторіз з українцями порадами, які там описані.
Оля Цибульська розповіла, що під час війни ми переживаємо не тільки особисті втрати, а й ті, які відбуваються з усім українським народом. Тому для того, щоб вирівняти свій емоційний стан і мати сили жити далі є проста техніка, потрібно кожен день, щось створювати своїми руками.
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"Наприклад, зробити млинці, полоти грядку або вишити щось. Просто почати робити щось своїми руками. Ось ми пішли купили скатертину для старого столика і облаштували місце на вулиці, щоб сидіти і дихати свіжим повітрям. Чесно... стало краще, тому творіть", - порадила Оля Цибульська.
Нагадаємо, що Цибульська дала пораду, як впоратися зі стресом.
Як повідомляла Politeka, Цибульська показала руїни батьківського дому і дала пораду, як діяти.
Також Politeka писала, що Цибульська коротким відео показала, як змінилося її життя за два тижні.