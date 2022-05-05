Оля Цибульська розповіла, що під час війни ми переживаємо не тільки особисті втрати, а й ті, які відбуваються з усім українським народом.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка і телеведуча Оля Цибульська залишилася зі своєю сім'єю в Україні. Її хвилюють і розбурхують новини, які надходять з фронту. Не менш страшним є і повітряні тривоги, які чує вся Україна.

Щоб поліпшити свій емоційний стан та перемогти тривожність вона вирішила вивчити статтю експерта-психолога і поділитися в Сторіз з українцями порадами, які там описані.

Оля Цибульська розповіла, що під час війни ми переживаємо не тільки особисті втрати, а й ті, які відбуваються з усім українським народом. Тому для того, щоб вирівняти свій емоційний стан і мати сили жити далі є проста техніка, потрібно кожен день, щось створювати своїми руками.

"Наприклад, зробити млинці, полоти грядку або вишити щось. Просто почати робити щось своїми руками. Ось ми пішли купили скатертину для старого столика і облаштували місце на вулиці, щоб сидіти і дихати свіжим повітрям. Чесно... стало краще, тому творіть", - порадила Оля Цибульська.

Нагадаємо, що Цибульська дала пораду, як впоратися зі стресом.

Як повідомляла Politeka, Цибульська показала руїни батьківського дому і дала пораду, як діяти.

Також Politeka писала, що Цибульська коротким відео показала, як змінилося її життя за два тижні.