Как сообщает Politeka.net, украинская певица и телеведущая Оля Цибульская показала, как проводит утро со своим сыном Нестором. Кроме того, она отметила, что с самого утра нужно стараться выглядеть хорошо несмотря ни на что.
Оля Цибульская показала, как наводит красоту на лице каждое утро, используя увлажняющий крем. Она одета в базовую белую футболку, а на ее голове полотенце, словно певица только вышла из душа.
"Найдите утром причину улыбнуться. Знаете поговорку: чем хуже дела, тем лучше выглядим. И голову с самого утра очень гордо и высоко. Не смотря ни на что, чтобы ни один москаль вот сюда не сел", - заявила Оля Цибульская.
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Судя по другому видео в Сториз, сразу после этого Оля Цибульская решила провести время со своим сыном Нестором. Они вышли на улицу, чтобы сделать уроки.
Напомним, что Цибульская дала совет, как справиться со стрессом.
Как сообщала Politeka, Цибульская показала руины родительского дома и дала совет, как действовать.
Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская дала дельный совет, как побороть тревожность.