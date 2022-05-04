Як повідомляє Politeka.net, окупанти нещадно знищували Ірпінь. В результаті обстрілів постраждали багато житлових будинків, а людей ховали прямо у дворах. Від окупантів постраждав і батьківський дім співачки Олі Цибульської.
Вона показала жахливі кадри, на яких видно, що від будинку не залишилося буквально нічого. Там повна розруха.
Як розповіла Оля Цибульська її батьки вже побували в адміністрації Ірпеня і подали заяву про те, що їх житло зруйновано.
Співачка також пояснила поетапні дії, якщо ваше житло розбомбили:
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1. зареєструвати пошкодження в додатку "Дія" і відправити фото.
2. подати заяву на ім'я мера або сільського голови про знищене житло.
3. відкрити в поліції кримінальне провадження про подію.
Оля Цибульська додала, що її батьки подають всі заяви в певні інстанції. Співачка також пообіцяла тримати користувачів мережі в курсі розвитку подій.
Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська влаштувала запальні танці з сином.
Як повідомляла Politeka, Цибульська гостро відреагувала на заяву Макса Барських.
Також Politeka писала, що Цибульська коротким відео показала, як змінилося її життя за два тижні.