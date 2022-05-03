Як повідомляє Politeka.net, раніше співачка Оля Цибульська регулярно ділилася теплими знімками, проте після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого, пости знаменитості змінилися. Кілька годин тому у своїх Сторіз півачка виклала відео з зізнанням та порадою.
Так, Оля Цибульська розповіла, що зробила вперше з початку повномасштабної війни. Також вона порадила взяти з неї приклад і зробити те ж саме - це допоможе впоратися зі стресом.
"Сьогодні сталося те, чого не було від початку війни. Подивіться в дзеркало і ви, і скажіть собі: я тебе люблю. Це так необхідно правда. Адже стає легше. Так легше", - пояснила співачка.
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На другому сторіз Оля Цибульська показала свій сніданок і пояснила, що в тарілці так мало їжі, адже вона хоче влізти в джинси. Зокрема, співачка приготувала 50 г сиру, змішала його з йогуртом і додала насіння льону.
Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська влаштувала запальні танці з сином.
Як повідомляла Politeka, Цибульська гостро відреагувала на заяву Макса Барських.
Також Politeka писала, що Цибульська коротким відео показала, як змінилося її життя за два тижні.