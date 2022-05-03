Кілька годин тому у своїх Сторіз півачка виклала відео з зізнанням та порадою.

Як повідомляє Politeka.net, раніше співачка Оля Цибульська регулярно ділилася теплими знімками, проте після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого, пости знаменитості змінилися. Кілька годин тому у своїх Сторіз півачка виклала відео з зізнанням та порадою.

Так, Оля Цибульська розповіла, що зробила вперше з початку повномасштабної війни. Також вона порадила взяти з неї приклад і зробити те ж саме - це допоможе впоратися зі стресом.

"Сьогодні сталося те, чого не було від початку війни. Подивіться в дзеркало і ви, і скажіть собі: я тебе люблю. Це так необхідно правда. Адже стає легше. Так легше", - пояснила співачка.

На другому сторіз Оля Цибульська показала свій сніданок і пояснила, що в тарілці так мало їжі, адже вона хоче влізти в джинси. Зокрема, співачка приготувала 50 г сиру, змішала його з йогуртом і додала насіння льону.

Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська влаштувала запальні танці з сином.

Як повідомляла Politeka, Цибульська гостро відреагувала на заяву Макса Барських.

Також Politeka писала, що Цибульська коротким відео показала, як змінилося її життя за два тижні.