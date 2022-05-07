Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк порадувала шанувальників новими кадрами, знятими в перерві між волонтерством. З властивим їй гумором телеведуча показала, який макіяж робить собі.
Кумедний колаж з фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах Леся Нікітюк робить собі макіяж, але з кожним знімком результат стає все гірше. Спочатку ми бачимо ідельний вечірній макіяж і губи підведені вишневою помадою. Але на іншому фото помада починає виходити за контури губ і Леся стає схожа на Джокера - суперлиходія всесвіту DC Comics.
"За всі дні розучилася робити собі макіяж", - іронічно підписала кадри Леся Нікітюк.
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Варто відзначити, що українська телеведуча Леся Нікітюк з перших днів війни зайнялася волонтерською діяльністю, а в будинку батьків поселила біженців.
Нагадаємо, Нікітюк довела шанувальників до сліз зустріччю з родиною переселенців.
Як Politeka повідомляла, Нікітюк повеселила українців, примірявши образи голлівудських зірок.
Також Politeka писала, що Нікітюк зізналася в проблемах зі здоров'ям і дозволила собі приємність.