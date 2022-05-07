На кадрах Леся Нікітюк робить собі макіяж, але з кожним знімком результат стає все гірше.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк порадувала шанувальників новими кадрами, знятими в перерві між волонтерством. З властивим їй гумором телеведуча показала, який макіяж робить собі.

Кумедний колаж з фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Леся Нікітюк робить собі макіяж, але з кожним знімком результат стає все гірше. Спочатку ми бачимо ідельний вечірній макіяж і губи підведені вишневою помадою. Але на іншому фото помада починає виходити за контури губ і Леся стає схожа на Джокера - суперлиходія всесвіту DC Comics.

"За всі дні розучилася робити собі макіяж", - іронічно підписала кадри Леся Нікітюк.

Варто відзначити, що українська телеведуча Леся Нікітюк з перших днів війни зайнялася волонтерською діяльністю, а в будинку батьків поселила біженців.

Нагадаємо, Нікітюк довела шанувальників до сліз зустріччю з родиною переселенців.

Як Politeka повідомляла, Нікітюк повеселила українців, примірявши образи голлівудських зірок.

Також Politeka писала, що Нікітюк зізналася в проблемах зі здоров'ям і дозволила собі приємність.