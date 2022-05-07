На кадрах Леся Никитюк делает себе макияж, но с каждым снимком результат становится все хуже.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк порадовала поклонников новыми кадрами, снятыми в перерыве между волонтерством. С присущим ей юмором телеведущая показала, какой макияж делает себе.

Забавный коллаж из фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах Леся Никитюк делает себе макияж, но с каждым снимком результат становится все хуже. Сначала мы видим идельный вечерний макияж и губы подведены вишневой помадой. Но на другом фото помада начинает выходить за контуры губ и Леся становится похожа на Джокера - суперзлодея вселенной DC Comics.

"За все дни разучилась делать себе макияж", - иронично подписала кадры Леся Никитюк.

Стоит отметить, что украинская телеведущая Леся Никитюк с первых дней войны занялась волонтерской деятельностью, а в доме родителей поселила беженцев.

Напомним, Никитюк довела поклонников до слез встречей с семьей переселенцев.

Как Politeka сообщала, Никитюк повеселила украинцев, примерив образы голливудских звезд.

Также Politeka писала, что Никитюк призналась в проблемах со здоровьем и позволила себе приятность.