Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк зараз всіляко підтримує притулок для біженців у Хмельницькому і часто розповідає про різні родини, з якими їй вдалося познайомитися. Цього разу Нікітюк засмутила багатьох шанувальників невеликим роликом в Instagram.

"Історія сімей (вимушених переселенців) та їх "благословенного авто" триває ... тепер вагітна Катя з чоловіком і 5тью дітьми заїхали в маленький будиночок з городом! Які люди віддали їм безкоштовно! На наше прохання!

Андрій чоловік працьовитий, він відразу почав рубати дрова, встановлювати додаткові ліжечка для дітей, добудовувати туалет на вулиці! Сусіди почали зносити молоко дітям ... ⠀ я особисто дякую власниці будинку, сусідів, полісмена Вадика та старості села Віталію❤️ ⠀ на черзі історії ще двох сімей з Херсона ⠀ " - розповіла Нікітюк в Instagram.

У мережі висловилися про побачене:

"Господи дітки наші 😭; Леся, ви як хмельницька фея, що турбується про кожну людину; до сліз💔; сльози на очах 🥺; у вас дуже гарне серце🥹 😍; Леся, дай Бог Вам Здоров'я!!! ❤ ️ ; Леся, ти молодець! Ти людина з великим і добрим серцем☺❤️; ось ранок мій знову зі сльозами на очах☺".

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