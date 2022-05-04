Так, на своїй сторінці в Instagram Нікітюк припустила, що це може бути пов'язано з нервами.
"Трохи прихворіла ... це нервове. День - і я повернуся. А поки у мами Кет розквітають квіти", - написала Нікітюк опублікувавши також фото квітів магнолії, фуксії і фруктових дерев.
Леся Нікітюк також зізналася, що дозволила собі маленьку слабкість – зробила манікюр.
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"Не змогла стриматися... днями зробила гарний манікюр, ви ж знаєте, як я люблю свої нігті", - розповіла Нікітюк, додавши, що багатьом переселенцям, яким вони допомагають, вже вдалося влаштуватися на роботу.
"Є хороші майстри манікюру", - додала Нікітюк
Зазначимо, раніше Нікітюк розповіла про своє життя в нових реаліях:
"Блогером і ведучою була до 24 лютого. Після того, як нас прийшли "звільняти", одну професію змінила на 16 нових – тепер я ріелтор, завскладом, водій. Коли потрібно - відводжу, привожу, заселяю, намагаюся знайти потрібні продукти, одяг, ковдри для людей, щоб вони змогли хоча б прилягти і відпочити — не у всіх відразу виходить заснути".
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