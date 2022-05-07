Як пише Politeka.net, співачка SLAVIA-відома українська співачка, яка була одружена з Дзідзьо. Артистка робить україномовну музику, а також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться своєю творчістю, а також особистими кадрами. Цього разу Ярослава гуляла вулицею і показала сакуру, яка зацвіла.
На кадрах Ярослава була в окулярах і пальто. Зірка посміхалася, демонструючи себе, а потім показала цвітіння сакури.
"Сакура розцвіла. Черга на фото. Гарного дня тобі", - написала зірка.
Зазначимо, що нещодавно співачка випустила нову пісню"Стоп війна". Зірка заявила, що гроші зібрані за монетизацію будуть передані ЗСУ.
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