Як пише Politeka.net, співачка SLAVIA-відома українська співачка, яка була одружена з Дзідзьо. Артистка робить україномовну музику, а також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться своєю творчістю, а також особистими кадрами. Цього разу Ярослава гуляла вулицею і показала сакуру, яка зацвіла.

На кадрах Ярослава була в окулярах і пальто. Зірка посміхалася, демонструючи себе, а потім показала цвітіння сакури.

"Сакура розцвіла. Черга на фото. Гарного дня тобі", - написала зірка.

Зазначимо, що нещодавно співачка випустила нову пісню"Стоп війна". Зірка заявила, що гроші зібрані за монетизацію будуть передані ЗСУ.

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