Как сообщает Politeka.net, певица Slavia (Ярослава Притула), которая развелась с Михаилом Хомой (Дзидзьо) после долгих лет в браке, стала гостьей на радио, где рассказала о переменах в своей жизни. (Чтобы посмотреть видео, прокрутите вниз).

"Жизнь бурлит. Многое изменилось. Во-первых, если говорить о музыке. Сегодня песню презентую «Щастя мене не мине». Я ею хочу пожелать счастья всем людям, потому что такое время, мы должны взяться за руки. Мы должны вдохновением быть каждый день Друг для друга", - сказала певица, отвечая на вопрос о том, что нового произошло в ее жизни в последнее время.

Также Slavia подтолкнула не бояться перемен.

"Возможно кто-то хочет что-то изменить, потому что очень трудно отказаться от того, над чем работаешь много лет и начать все сначала. Но когда мы слушаем себя, наполняем себя новыми знаниями, когда мы повышаем свою самоценность, тогда у нас есть шансы изменить все кардинально, потому что никогда не поздно, поверь, так как в моей песне", - сказала певица.

Напомним, экс-жена Дзідзьо рассказала, как ей живется после развода: "другой мир"

Как сообщала Politeka, Slavia после развода с Dzidzio раскритиковали из-за творчества: "Скажу тебе как мать..."

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