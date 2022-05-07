Как пишет Politeka.net, певица SLAVIA - известная украинская певица, которая была замужем за Дзидзьо. Артистка делает украиноязычную музыку, а также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится своим творчеством, а также личными кадрами. В этот раз Ярослава гуляла по улице и показала сакуру, которая зацвела.

На кадрах Ярослава была в очках и пальто. Звезда улыбалась, демонстрируя себя, а потом показала цветение сакуры.

"Сакура расцвела. Очередь на фото. Хорошего дня тебе", - написала звезда.

Отметим, что недавно певица выпустила новую песню "Стоп война". Звезда заявила, что деньги собранные за монетизацию будут переданы ВСУ.

Напомним, экс-жена Dzidzio больше не хочет быть правильной девочкой

Также Politeka сообщала, что Slavia после развода с Дзидзьо рассказала о произошедших с ней изменениях

А еще Politeka писала, что экс-жена DZIDZIO не сдержала эмоций, наткнувшись на российский флаг



