Певица SLAVIA (Ярослава), которая была замужем за солистом группы Дзидзьо Михаилом Хомой, призналась, что больше не хочет быть правильной девочкой.

Как пишет Politeka.net, Ярослава - бывшая супруга Михаила Хомы, которая была в браке с солистом группы Дзидзьо с 2013 по 2021 год. Пара решила разойтись и теперь SLAVIA активно занята сольной карьерой, а недавно ездила в долгих отпуск на Кубу. Но артистка уже вернулась в Украину и сходила на эфир одного из телеканалов.

"Что-то плохое нужно сделать. Потому что я такая правильная девочка, мне нужно точно что-то плохое сделать. Уже надоело быть правильной", - сказала Ярослава в эфире.

После этого артистка презентовала свою новую песню "Щастя мене не мине", которую выпустила 11 февраля.

"SLAVIA презентует песню", - было написано в сторис.

А до этого певица показала, как над ней работал стилист перед эфиром.

"10 минут до эфира. Волшебницы. Четыре руки делают макияж, прическу. Скоро на сцену, спасибо", - сказала Ярослава, сидя в гримерке.

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