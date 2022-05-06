Як пише Politeka.net, Анна Кошмал-популярна українська актриса і зірка серіалу "Свати". Зірка, як і інші українські зірки, підтримує Україну у війні за незалежність з Росією. Не забуває Анна і про Instagram, де ділиться своєю творчістю і особистими кадрами, а цього разу вирішила відповісти на питання фанатів.

"Не збираєтеся повертатися до Києва?",- запитав фанат, звертаючись до Анни.

"Чесно кажучи, це таке актуальне питання, весь час про це думаємо, не знаю, ще сумніваємося. Розкажіть, друзі, хто повернувся, як Ваші відчуття? Хто планує повертатися?",- запитала Кошмал, відповідаючи на питання.

"На рахунок Києва, не раджу поки що повертатися, можливо, після 9 травня", - написав фанат.

"Так, тільки це і чую, що ще рано повертатися", - відповіла Кошмал.

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