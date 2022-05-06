Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - популярная украинская актриса и звезда сериала "Сваты". Звезда, как и другие украинские звезды, поддерживает Украину в войне за независимость с Россией. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится своим творчеством и личными кадрами, а в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.
"Не собираетесь возвращаться в Киев?", - спросил фанат, обращаясь к Анне.
"Честно говоря, это такой актуальный вопрос, все время об этом думаем, не знаю, еще сомневаемся. Расскажите, друзья, кто вернулся, как ваши ощущения? Кто планирует возвращаться?", - спросила Кошмал, отвечая на вопрос.
"На счет Киева, не советую пока что возвращаться, возможно, после 9 мая", - написал фанат.
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"Да, только это и слышу, что еще рано возвращаться", - ответила Кошмал.
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