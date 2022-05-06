Співачка Тоня Матвієнко, дочка Народної артистки України Ніни Матвієнко, показала, як зустрілася з мамою вперше з початку війни.

Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко-донька Народної артистки України Ніни Матвієнко. Зірка, як і багато українців, опинилася в дали від своїх родичів після початку війни. І сьогодні, шостого травня, Тоня вперше з 25 лютого побачила свою маму. Відео зустрічі зірка опублікувала у своєму Instagram.

"Не бачила маму з 25.02", - написала лаконічно Тоня під відео.

На кадрах можна побачити зворушливу зустріч сім'ї. Таже на вокзалі були діти Тоні - Уляна і Ніна.

"Плачу разом з Ніночкою", - прокоментувала відео Ольга Сумська.

Фанати подивилися ролик майже 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Добре, що нарешті побачилися", " Мама завжди мама. Як це важливо", "миру нам усім".

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