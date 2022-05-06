Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко-донька Народної артистки України Ніни Матвієнко. Зірка, як і багато українців, опинилася в дали від своїх родичів після початку війни. І сьогодні, шостого травня, Тоня вперше з 25 лютого побачила свою маму. Відео зустрічі зірка опублікувала у своєму Instagram.
"Не бачила маму з 25.02", - написала лаконічно Тоня під відео.
На кадрах можна побачити зворушливу зустріч сім'ї. Таже на вокзалі були діти Тоні - Уляна і Ніна.
"Плачу разом з Ніночкою", - прокоментувала відео Ольга Сумська.
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Фанати подивилися ролик майже 10 тисяч разів і написали коментарі:
"Добре, що нарешті побачилися", " Мама завжди мама. Як це важливо", "миру нам усім".
Нагадаємо, Тоня Матвієнко показала, як виглядала її легендарна мама за кілька днів до 24 лютого
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