Певица Тоня Матвиенко, дочь Народной артистки Украины Нины Матвиенко, показала, как встретилась с мамой впервые с начала войны.

Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - дочь Народной артистки Украины Нины Матвиенко. Звезда, как и многие украинцы, оказалась в дали от своих родственников после начала войны. И сегодня, шестого мая, Тоня впервые с 25 февраля увидела свою маму. Видео встречи звезда опубликовала в своем Инстаграм.

"Не видела маму с 25.02", - написала лаконично Тоня под видео.

На кадрах можно увидеть трогательную встречу семьи. Таже на вокзале были дети Тони - Уляна и Нина.

"Плачу вместе с Ниночкой", - прокомментировала видео Ольга Сумская.

Фанаты посмотрели ролик почти 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Хорошо, что наконец-то увиделись", "Мама всегда мама. Как это важно", "Мира нам всем".

Напомним, Тоня Матвиенко показала, как выглядела ее легендарная мама за несколько дней до 24 февраля

А еше Politeka сообщала, что Тоня Матвиенко честно рассказала о беременности в 16 лет и показала, какой выросла дочка



Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко рассказала детали серьезного конфликта с дочкой, которую родила в 17 лет



