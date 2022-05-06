Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - дочь Народной артистки Украины Нины Матвиенко. Звезда, как и многие украинцы, оказалась в дали от своих родственников после начала войны. И сегодня, шестого мая, Тоня впервые с 25 февраля увидела свою маму. Видео встречи звезда опубликовала в своем Инстаграм.
"Не видела маму с 25.02", - написала лаконично Тоня под видео.
На кадрах можно увидеть трогательную встречу семьи. Таже на вокзале были дети Тони - Уляна и Нина.
"Плачу вместе с Ниночкой", - прокомментировала видео Ольга Сумская.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Не будет никаких «дедов на палочках»: Филатов высказался о праздновании 9 мая в Днепре
В ближайшие три-четыре дня: враг готовится к крупному наступлению, что известно
Потери будут расти: в британской разведке раскрыли, зачем на самом деле Путину Мариуполь
Распространяется среди военных рф: в украинской разведке узнали сроки окончания "спецоперации"
Фанаты посмотрели ролик почти 10 тысяч раз и написали комментарии:
"Хорошо, что наконец-то увиделись", "Мама всегда мама. Как это важно", "Мира нам всем".
Напомним, Тоня Матвиенко показала, как выглядела ее легендарная мама за несколько дней до 24 февраля
А еше Politeka сообщала, что Тоня Матвиенко честно рассказала о беременности в 16 лет и показала, какой выросла дочка
Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко рассказала детали серьезного конфликта с дочкой, которую родила в 17 лет