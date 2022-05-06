Як пише Politeka.net, Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися кілька років тому. У пари є двоє синів-Іван і Данило. Як і багато українців, пара зараз опинилася далеко один від одного. І Катя опублікувала зворушливий пост, звертаючись до чоловіка в своєму Instagram.
"Мій рідний Юра, з Днем ангела тебе
Ми, як і більшість українських сімей зараз не разом, ми не плануємо наше життя, але ми живі і тому ми точно знаємо, що після перемоги будемо садити дерева, допомагати відбудовуватися, багато посміхатися, ніколи не будемо розлучатися більше, ніж на робочий день. наша сім'я буде більше!
А ще я вітаю всіх Юр'їв, Георгіїв, Юрків з іменинами, хлопці, ви наша сила і гордість, ви всі стоять обороною за нашу країну на будь-якому фронті!",- написала Катя.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
У ЗСУ вкрали гуманітарні карети швидкої допомоги: деталі кричущого випадку
Одна з найуспішніших атак: розкрилося, хто допоміг Україні потопити "Москву"
"Шрам є": Марк Фейгін назвав можливий діагноз Путіна
"Будемо воювати, поки...": Арестович назвав умову для перемоги України над росією
Також Осадча опублікувала кілька фото і відео з Юрієм, згадуючи зворушливі моменти.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Які у нас гарні українці"," Привіт, чекаєте поповнення"," дуже цікава і весела пара, останні відео супер", " щирі вітання Юрію. Нехай у вашій родині завжди буде мир, злагода і спокій".
Нагадаємо, Осадча обурилася заявою симоньян про Україну
А ще Politeka писала, що Осадча видала деталі скандалу, в який втягнули Полякову і Матвієнко
Також Politeka повідомляла, що Осадча сказала, у кого ще крім Лорак і Повалій потрібно забрати українські паспорти