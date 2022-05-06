Телеведуча Катя Осадча, яка одружена з Юрієм Горбуновим, звернулася до чоловіка, який зараз не поруч.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися кілька років тому. У пари є двоє синів-Іван і Данило. Як і багато українців, пара зараз опинилася далеко один від одного. І Катя опублікувала зворушливий пост, звертаючись до чоловіка в своєму Instagram.

"Мій рідний Юра, з Днем ангела тебе

Ми, як і більшість українських сімей зараз не разом, ми не плануємо наше життя, але ми живі і тому ми точно знаємо, що після перемоги будемо садити дерева, допомагати відбудовуватися, багато посміхатися, ніколи не будемо розлучатися більше, ніж на робочий день. наша сім'я буде більше!

А ще я вітаю всіх Юр'їв, Георгіїв, Юрків з іменинами, хлопці, ви наша сила і гордість, ви всі стоять обороною за нашу країну на будь-якому фронті!",- написала Катя.

Також Осадча опублікувала кілька фото і відео з Юрієм, згадуючи зворушливі моменти.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Які у нас гарні українці"," Привіт, чекаєте поповнення"," дуже цікава і весела пара, останні відео супер", " щирі вітання Юрію. Нехай у вашій родині завжди буде мир, злагода і спокій".

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