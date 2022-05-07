Як пише Politeka.net, українці вже 72-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Незважаючи на величезні втрати, ворог намагається продовжувати атаку на Україну. І поки ЗСУ знищує окупанта, українські зірки підтримують країну, чим можуть. Не залишається осторонь і Злата Огневич, яка підбадьорює українців і постійно розповідає про українську трагедію. Цього разу "Холостячка" вирішила підбадьорити українців, записавши жартівливе відео в тікток.

Але ролик ролик не всім сподобався і один фанат досить різко прокооментував відео:

"Сильно ти країні допомагаєш, тіктоки тільки знімаєш".

Але Златі було що відповісти на даний коментарі: "Олег, зібрати 60 000$ своїми виступами для ЗСУ, це можливо не так багато. Але зараз я знову в Америці ще дам п'ять концертів".

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