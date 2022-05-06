Євген Кот, суддя проекту" Україна має талант", показав, який подарунок передав для ЗСУ, поділившись фото.

Як пише Politeka.net, Євген Кот-успішний український танцюрист, який перемагав на "Танці з зірками", а минулого року став суддею проекту" Україна має талант " разом із Сергієм Притулою та Ксенією Мішиною. А зараз Євген активно допомагає ЗСУ і цього разу показав, який подарунок передав бійцям, опублікувавши відео в Instagram.

На кадрах можна побачити Євгена, який передає пікап бійцям ЗСУ. Танцюрист зазначає, що це не єдина машина, яку купили для бійців і скоро буде ще.

"Авто у хлопців!

Дякую всім хто долучився!

Ще одне вже купили, і готуємо.

Скоро повезу його до хлопців на позиції!",- написав Євген під відео.

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