Як пише Politeka.net, Євген Кот-успішний український танцюрист, який перемагав на "Танці з зірками", а минулого року став суддею проекту" Україна має талант " разом із Сергієм Притулою та Ксенією Мішиною. А зараз Євген активно допомагає ЗСУ і цього разу показав, який подарунок передав бійцям, опублікувавши відео в Instagram.
На кадрах можна побачити Євгена, який передає пікап бійцям ЗСУ. Танцюрист зазначає, що це не єдина машина, яку купили для бійців і скоро буде ще.
"Авто у хлопців!
Дякую всім хто долучився!
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Ще одне вже купили, і готуємо.
Скоро повезу його до хлопців на позиції!",- написав Євген під відео.
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