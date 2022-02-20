Как пишет Politeka.net, Евгений Кот стал известен в сети Инстаграм довольно давно, поэтому активно выкладывает разные фото и видео, под которыми часто комментирует свои будни. Также мужчина любит хвастаться своей женой, которая поддерживает все его идеи и эксперименты.
«All you need is LOVE and DANCE 🕺🏻✌🏻❤️ #танцы #любовь #love #dance #couple» - пишет коротко под кадрами Кот.
На снимках он позировал с женой, счастливо хвастаясь временем, проведенным вместе. Как известно, раньше паре было непросто из-за всяких слухов, общения мужчины с молодыми танцорами на проекте, он редко бывал дома из-за занятости.
«Charm and smile!🔥 Ну очень гармоничные, бурты))🔥; Очень милая вы пара 💑; Вы выглядите непревзойденно; Очень красивая и очень талантливая пара; Очень - очень.... Beautiful пара🥰🥰🥰; Вы гармоничная пара; Выглядите очень счастливы ❤️так держать; Вы у нас самые лучшие🔥; Красивая пара 😍; Вы просто невероятны; Пусть между вами всегда будет любовь» - пишут в сети.
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Мужчина женат на Наталье Татаринцевой, четырехкратной чемпионкой мира по танцам, которая скоро дебютирует в качестве ведущей на проекте Танці.World of Dance. В новой публикации в Инстаграм Евгений поделился совместной фотосессией в постели.
На кадрах Евгений и Наталья лежали на кровати. Пара улыбалась, впечатляя видом. Парочка продемонстрировала нежность на кадрах, которые опубликовал звезда.
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