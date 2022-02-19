Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - популярный украинский хореограф и танцор. Звезда женат на Наталье Татаринцевой, четырехкратной чемпионкой мира по танцам, которая скоро дебютирует в качестве ведущей на проекте Танці.World of Dance. В новой публикации в Инстаграм Евгений поделился совместной фотосессией в постели.
На кадрах Евгений и Наталья лежали на кровати. Пара улыбалась, впечатляя видом. Парочка продемонстрировала нежность на кадрах, которые опубликовал звезда.
"Уже почти весна. Может быть не на улице, но в сердцах точно!!!", - написал Евгений Кот.
Фолловеры поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Весна мое любимое время года", "Очень люблю наблюдать за вашей семьей", "Красивые и счастливые", "Весной всегда так ветрено. Скорее бы лето", "И правда скоро весна", "Это точно, побольше нам солнечных дней", "Добрый день! Какие Вы красивые!!!", "Да, весна уже пожалуй у каждого в сердце", "Вы такие счастливые", "Пусть у вас всегда будет все в порядке!", "Да , тут я согласна с вами".
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