Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - популярный украинский танцор и хореограф. Звезда в 2022 году стал судьей проекта "Танці.World of Dance", а жена хореографа Татаринцева, многократная чемпионка мира по танцам, стала ведущей нового шоу. На страничке проекта в Инстаграм показали, какой растяжкой владеет Наталья.

"Ведущая проекту «Танцы. World of Dance» - семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-денсу и профессиональная тренер Наталья Татаринцева. У себя на странице ведущая поделились своими эмоциями от работы на новом проекте:

«Теперь официально я могу сообщить вам, что моя мечта попробовать себя в качестве телеведущей осуществляется именно сейчас. Мне так кайфово здесь! Честно, не хотела бы быть судьей проекта, потому что недавно я была на месте участника и чувствую то же, что и они. Потому хочется просто быть рядом с ними и поддерживать перед первым шагом на сцену! Мне кажется, я на своем месте»", - написано было в посте.

На кадрах Наталья показала свою растяжку, позируя в розовом костюме.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Огонь", "Скорее бы уж посмотреть танцоры", "Мы очень разочарованы вашим проектом и самое главное, отношением к детям", "Как классно, что адекватная проекту ведущая, а не очередная жена олигарха".

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