Так, популярна співачка Злата Огневич нагадала про те, що українські захисники, серед яких воїни полку "Азов", вже більше 70 днів продовжують боронити Маріуполь, перебуваючи в повному оточенні. Огневич задалася питанням, чи вистачить нашій владі і світовим лідерам такої ж хоробрості, щоб врятувати цих бійців разом з мирними людьми з підвалів під "Азовсталем".

"Вони заслужили порятунок з боку влади у вигляді EXTRACTION. Справа честі витягнути з Азовсталі всіх людей і стати для кожного з них – справжнім героєм", - заявила Огневич.

Про трагедію на "Азовсталі" заявила і співачка Оля Цибульська.

"Це глобальна, страшна, пекельна катастрофа. Люди там знаходяться без їжі, без води, без медикаментів, без допомоги, в повному оточенні. Я звертаюся до міжнародних організацій-ООН, Червоного Хреста, всіх, які існують - я звертаюся до всіх світових лідерів. Будь ласка, зробіть все можливе і неможливе, щоб організувати гуманітарний коридор. Щоб врятувати мирних жителів, щоб вивезти поранених, щоб врятувати тих воїнів, які залишилися живі. Вони мають право жити далі!", - емоційно заявила співачка.

Звернулася до всіх світових лідерів і організацій також реперша Alyona Alyona.

"Будь ласка, створіть зелений коридор для людей з Маріуполя, які знаходяться на території «Азовсталю». Для військових, для жінок, для дітей...Люди залишаються там і у них залишаються години, можливо хвилини, можливо секунди. Будь ласка, не залишайтеся осторонь! Люди повинні жити! Маріуполь - це Україна", - заявила виконавиця.

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