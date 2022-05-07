Єдина дочка Андрія Кузьменка (Скрябін) Марія-Барбара вирішила продати особисту річ з гардеробу батька – футболку з написом Georgia. У цій футболці загиблий музикант виступав на фестивалі "Файне місто" 2014 року. Примітно, що саме під час того виступу Кузьма прямо зі сцени послав у відомому напрямку Путіна. Про це повідомляється на сторінці програми "ЖВЛ" в Instagram.

"Дочка Кузьми Скрябіна виставила на аукціон особисту річ легендарного артиста, щоб допомогти ЗСУ. На благодійному аукціоні вона передала футболку зірки з написом Georgia. У ньому Кузьма, зокрема, виступав на фестивалі "Файне місто" 2014 року. Тоді співак зі сцени послав Путіна", - йдеться в повідомленні.

Сама Марія-Барбара розповіла, на що направить виручені з аукціону кошти. "Зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ та медикаменти для нужденних", – зазначила донька музиканта.

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