Відома українська співачка і кума Дзідзьо Оля Цибульська не стримала сліз, показавши, що прислали їй батьки зі свого зруйнованого будинку.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася у своєму Instagram емоційними кадрами.

Жахи війни не обійшли стороною сім'ю Цибульської. Її батьки жили в Ірпені, який, як відомо, сильно постраждав від звірств російських окупантів. В результаті обстрілу квартира батьків співачки виявилася зруйнована. Цибульська раніше публікувала в мережі відповідні кадри.

А цього разу співачка вирішила показати, що її батькам все ж вдалося врятувати. Як з'ясувалося, батьки прислали їй її сумку і деякі інші речі, які знаходилися в квартирі. На кадрах можна побачити косметику і повсякденні дрібниці співачки.

"Батьки надіслали мої деякі речі. Мою сумку. Дістаю кожен папірець і болить душа. Тут все моє минуле життя. Я вже і забула якою була", - підписала кадри Цибульська.

На наступному відео співачка показала себе в сльозах.

"Ненавиджу, с*ки, за все, що ви зробили з нашим життям", - явно звернулася до російських окупантів Цибульська.

Трохи пізніше вона показала себе вже в спокійному стані і розповіла, що підтримка шанувальників допомогла їй прийти в себе.

Нагадаємо, Цибульська показала руїни батьківського дому і дала пораду, як діяти.

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