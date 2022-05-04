От родительского дома не осталось буквально ничего. Там полная разруха.

Как сообщает Politeka.net, оккупанты беспощадно уничтожали Ирпень. В результате обстрелов пострадали многие жилые дома, а людей хоронили прямо во дворах. От оккупантов пострадал и родительский дом певицы Оли Цибульской.

Она показала ужасные кадры, на которых видно, что от дома не осталось буквально ничего. Там полная разруха.

Как рассказала Оля Цибульская ее родители уже побывали в администрации Ирпеня и подали заявление о том, что их жилье разрушено.

Певица также пояснила поэтапные действия, если ваш дом разбомбили:

1. зарегистрировать повреждения в приложении "Дія" и отправить фото.

2. нужно подать заявление на имя мэра или сельского голову об уничтоженном жилье.

3. открыть в полиции уголовное производство о происшествии.

Оля Цибульская добавила, что ее родители подают все заявления в определенные инстанции. Певица также пообещала держать пользователей сети в курсе развития событий.

Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская устроила зажигательные танцы с сыном.

Как сообщала Politeka, Цибульская остро отреагировала на заявление Макса Барских.

Также Politeka писала, что Цибульская коротким видео показала, как изменилась ее жизнь за две недели.