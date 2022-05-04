Как сообщает Politeka.net, оккупанты беспощадно уничтожали Ирпень. В результате обстрелов пострадали многие жилые дома, а людей хоронили прямо во дворах. От оккупантов пострадал и родительский дом певицы Оли Цибульской.
Она показала ужасные кадры, на которых видно, что от дома не осталось буквально ничего. Там полная разруха.
Как рассказала Оля Цибульская ее родители уже побывали в администрации Ирпеня и подали заявление о том, что их жилье разрушено.
Певица также пояснила поэтапные действия, если ваш дом разбомбили:
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1. зарегистрировать повреждения в приложении "Дія" и отправить фото.
2. нужно подать заявление на имя мэра или сельского голову об уничтоженном жилье.
3. открыть в полиции уголовное производство о происшествии.
Оля Цибульская добавила, что ее родители подают все заявления в определенные инстанции. Певица также пообещала держать пользователей сети в курсе развития событий.
Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская устроила зажигательные танцы с сыном.
Как сообщала Politeka, Цибульская остро отреагировала на заявление Макса Барских.
Также Politeka писала, что Цибульская коротким видео показала, как изменилась ее жизнь за две недели.