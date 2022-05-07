Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка з початку війни активно зайнялася волонтерством і допомогою переселенцям, час від часу записує сторіс для своїх шанувальників в Instagram. Так, цього разу зірка знову вийшла на зв'язок і розповіла про свою роботу.
Серед іншого Леся зізналася, що нещодавно подивилася відео в тік-току з українськими хлопцями з ЗСУ, і поділилася своїм захопленням. "Я подивилася тік-токи, і хочеться сказати. Пацани, що ви в тих формах робите з нами? Вкрали серце, як цигани танк, їй-богу", - каже спокушена Нікітюк.
Телезірка також нагадала про свій челлендж для дівчат, який запустила в соцмережі днями, суть якого показати нашим захисникам українську красу. За словами Лесі, дуже багато дівчат приєдналися.
"Дівчата, спасибі вам, що приєдналися. Ви неймовірні! Ви розкішні! Ви, як те відео з байрактаром - не відірвати очей. Дівчата, ви обличчя нашої країни. А хлопці, наші захисники - це серце нашої країни, серце, яке буде битися до кінця", - каже Нікітюк.
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