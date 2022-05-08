Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Ганна Богдан показала, як ніжиться на дивані.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан-учасниця шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако, на якому красуні вдалося завоювати серце головного героя. Завдяки проекту дівчина стала досить популярною блогеринею в мережі Instagram, де тепер Анна веде активно блог. Цього разу Богдан опублікувала фото, на якому показала, хто її ще цілує крім її коханого.

На фото можна побачити Анну, яка сидить в джинсах і кофті. Блогер грає з собакою на прізвисько Біс.

"У біса погляд як у людини. Зацілувала мене всю", - написала Богдан.

До цього Анна хвалилася цвітінням яблуні і показала, як співають пташки.

"Обожнюю, коли співають пташки", - підписала кадри Богдан у себе в Instagram.

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