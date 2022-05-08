Як пише Politeka.net, Анна Богдан-учасниця шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако, на якому красуні вдалося завоювати серце головного героя. Завдяки проекту дівчина стала досить популярною блогеринею в мережі Instagram, де тепер Анна веде активно блог. Цього разу Богдан опублікувала фото, на якому показала, хто її ще цілує крім її коханого.
На фото можна побачити Анну, яка сидить в джинсах і кофті. Блогер грає з собакою на прізвисько Біс.
"У біса погляд як у людини. Зацілувала мене всю", - написала Богдан.
До цього Анна хвалилася цвітінням яблуні і показала, як співають пташки.
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"Обожнюю, коли співають пташки", - підписала кадри Богдан у себе в Instagram.
Нагадавши, обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан показала, де вони зараз
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