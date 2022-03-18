Как пишет Politeka.net, известная украинская блогерша Анна Богдан котрая стала победительницей одного из сезонов шоу «Холостяк» и сечас стрроит отношения с главным героем проекта украинским бизнесменом Михаилом Заливако, встревожила известием в Instagram.
После завершения проекта пара стала жить вместе в Киеве, однако после начала полномасштабного российского вторжения Анна с Михаилом перебрались во Львов.
Однако сейчас уже неспокойно и в этом городе.
«Мы сейчас с Мишей во Львове. Проснулись в 6.30 от сильных взрывов. Взорвали авиаремонтный завод», - сообщила блогерша в Инстаграм.
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Отметим, российские оккупанты атаковали авиаремонтный завод во Львове утром 18 марта.
«Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены. Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому в настоящее время человеческих жертв нет», - сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Телеграм.
Ранее Садовый сообщал, что ракеты упали в районе аэропорта, в зданиях АТП-1 повреждены окна.
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