Как пишет Politeka.net, известная украинская блогерша Анна Богдан поделилась в Instagram милым архивным фото с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое было сделано задолго до начала его политической карьеры.

Как видно, на снимке юная Анна позирует летним вечером с улыбчивым Зеленским. Свой пост блогерша посвятила Владимиру Александровичу, который сейчас президент Украины и вместе со всем народом отстаивает независимость страны.

"Мы познакомились еще задолго до того, как он стал Президентом Украины. Владимир Александрович мне всегда нравился прежде всего, как человек, как комик, даривший улыбки на наших лицах, я всегда восхищалась его талантом. На мой взгляд, он очень добрый и порядочный человек. Всегда было любо наблюдать с каким уважением и трепетом он относится к своей жене, своим детям, как относится к своим друзьям, и вообще к людям, которых он не знает. И я знаю, насколько он любит Украину и украинцев, и как сильно хочет и мечтает процветания для нашего с вами государства. Мы верим в Вас, в нашу армию и наше счастливое будущее. Сейчас нас, наше государство и нашу свободу уничтожает враг, но Украина как феникс мы восстанем из пепла!", - написала Анна Богдан в подписи к фото.

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