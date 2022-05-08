Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала, как нежится на диване.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, на котором красотке удалось завоевать сердце главного героя. Благодаря проекту девушка стала довольно популярной блогерыней в сети Инстаграм, где теперь Анна ведет активно блог. В этот раз Богдан опубликовала фото, на котором показала, кто ее еще целует кроме ее возлюбленного.

На фото можно увидеть Анну, которая сидит в джинсах и кофте. Блогерыня играет с собакой по кличке Бес.

"У Беса взгляд как у человека. Зацеловала меня всю", - написала Богдан.

До этого Анна хвасталась цветением яблони и показала, как поют птички.

"Обожаю, когда поют птички", - подписала кадры Богдан у себя в Инстаграм.

Напомним, избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан показала, где они сейчас

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан рассказала о своем знакомстве с Зеленским

Также Politeka писала, что избранница "Холостяка" Заливако Богдан поздравила украинок с праздником



