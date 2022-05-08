Як пише Politeka.net, українці вже 73-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Настя Каменських, як і багато інших зірок, підтримує українців у боротьбі за незалежність. А днями у Насті було день Народження і зірка сьогодні, сьомого травня розповіла, який подарунок їй зробили фанати. Пост зі своєю вдячністю Каменських розмістила у себе на сторінці в Instagram.
"Минуло кілька днів з мого дня народження, а я все ще читаю ваші привітання та побажання! Спасибі і обіймаю кожного!
Але головним подарунком для мене стало те, що ви долучилися до збору, про який я розповіла в свій ювілей в попередньому пості. І разом ми зібрали понад 180 000 грн на автомобілі для ЗСУ! Спасибі вам за це!",- написала Настя в пості.
Також Каменських опублікувала фото, на якому позувала з прапором України.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Слава Україні", " спасибі велике тобі за підтримку. І всім захисникам", " З днем народження, Настюш. Миру, злагоди, щастя. Бережи себе".
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А ще Politeka повідомляла, що 35-річна Каменських розповіла, який подарунок хоче отримати на день народження
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