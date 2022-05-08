Як повідомляє Politeka.net, зірка телеканалу "1+1" поділилася у своєму Instagram життєствердним постом. У важкий для всієї країни час знаменитість вирішила нагадати людям про красу навколо нас.

Падалко поділилася новим фото, на якому позувала на природі. Ведуча стояла на тлі зелені і дерев, а у неї в волоссі красувався милий яскраво-жовтий кульбаба. Марічка завмерла для знімка з легким мрійливим виразом на обличчі.

Судячи з усього, ведуча вирішила підбадьорити своїх співгромадян, нагадавши їм про позитиві в житті.

"Все буде Україна", - підписала фото Падалко.

У коментарях до її посту відзначилася співачка Ірина Федишин.

"Красуня", - написала вона.

Українці також не пройшли повз пост Марічки.

"Українки всі красуні", "ви найкраща", "класний кадр !!!!! Фотограф добре зловив образ!", "Тільки так!", "Спасибі, Марічка!", "Марічка, ви-молодчинка! Приємно стежити за вашими публікаціями. Все буде Україна!", "Я Вами пишаюся", "це навіть не обговорюється", "тільки так! Україна це наша земля! Я українка, була, є і буду назавжди", - пишуть люди.

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