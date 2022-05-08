Как сообщает Politeka.net, звезда телеканала «1+1» поделилась в своем Инстаграм жизнеутверждающим постом. В тяжелое для всей страны время знаменитость решила напомнить людям о красоте вокруг нас.

Падалко поделилась новым фото, на котором позировала на природе. Ведущая стояла на фоне зелени и деревьев, а у нее в волосах красовался милый ярко-желтый одуванчик. Маричка замерла для снимка с легким мечтательным выражением на лице.

Судя по всему, ведущая решила подбодрить своих сограждан, напомнив им о позитиве в жизни.

«Все будет Україна», - подписала фото Падалко.

В комментариях к ее посту отметилась певица Ирина Федишин.

«Красуня», - написала она.

Украинцы также не прошли мимо поста Марички.

«Украинки все красавицы», «Вы лучшая», «Классный кадр !!!!! Фотограф хорошо поймал образ!», «Только так!», «Спасибо, Маричка!», «Маричка, вы – молодчинка! Приятно следить за вашими публикациями. Все будет Украина!», «Я вами горжусь», «Это даже не обсуждается», «Только так! Украина это наша земля! Я украинка, была, есть и буду навсегда», - пишут люди.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова в одном халате показала, по чему скучала больше всего.

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