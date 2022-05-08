Як пише Politeka.net, Даша Квіткова-учасниця шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Пара через деякий час офіційно одружилася, а в минулому році народила первістка - сина Лева. Тепер Даша успішна блогериня, яка активно розвиває свій Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. Цей раз не став винятком, адже блогерка поділилася, як розважається.
На кадрах можна побачити саму Дашу і малюка, з яким грає на підлозі.
"Поки все на вулиці, ми Тусуємося на підлозі", - написала зірка в сторіс.
До цього Даша показувала, як малюк грає з м'ячиком.
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"Моя любов", - написала на кадрах молода мама.
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