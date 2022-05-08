Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала, яку тусу влаштувала, поки все на вулиці.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова-учасниця шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Пара через деякий час офіційно одружилася, а в минулому році народила первістка - сина Лева. Тепер Даша успішна блогериня, яка активно розвиває свій Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. Цей раз не став винятком, адже блогерка поділилася, як розважається.

На кадрах можна побачити саму Дашу і малюка, з яким грає на підлозі.

"Поки все на вулиці, ми Тусуємося на підлозі", - написала зірка в сторіс.

До цього Даша показувала, як малюк грає з м'ячиком.

"Моя любов", - написала на кадрах молода мама.

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