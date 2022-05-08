Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Пара через некоторое время официально поженилась, а в прошлом году родила первенца - сына Льва. Теперь Даша успешная блогерыня, которая активно развивает свой Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. Этот раз не стал исключением, ведь блогерка поделилась, как развлекается.
На кадрах можно увидеть саму Дашу и малыша, с которым играет на полу.
"Пока все на улице, мы тусуемся на полу", - написала звезда в сторис.
До этого Даша показывала, как малыш играет с мячиком.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Лучше остаться дома: жителей Кривого Рога предупредили о надвигающейся опасности
Филатов прокомментировал планы оккупантов: "Могут «присоединить» даже Антарктиду или Луну"
"Там непросто все": Арестович раскрыл планы российских оккупантов к 9 маю, видео
Филатов гневно высказался об атаке Амурского моста: "Мы и так вас прокляли на сотни лет вперёд"
"Моя любовь", - написала на кадрах молодая мама.
Напомним, проблемы со здоровьем начались у жены "Холостяка" Добрынина, Даша не исключила хирургию
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина честно показала, что стало с ее фигурой за время без спорта
А еще Politteka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина вынуждено живет с ребенком и без мужа в другом городе