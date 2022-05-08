Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, какую тусу устроила, пока все на улице.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Пара через некоторое время официально поженилась, а в прошлом году родила первенца - сына Льва. Теперь Даша успешная блогерыня, которая активно развивает свой Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. Этот раз не стал исключением, ведь блогерка поделилась, как развлекается.

На кадрах можно увидеть саму Дашу и малыша, с которым играет на полу.

"Пока все на улице, мы тусуемся на полу", - написала звезда в сторис.

До этого Даша показывала, как малыш играет с мячиком.

"Моя любовь", - написала на кадрах молодая мама.

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