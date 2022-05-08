Батьки разом з іншими мешканцями топили сніг, спускали з батарей воду і кип'ятили її на вулиці на дровах.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є відомою співачкою, яка стала головною героїнею у другому сезоні "Холостячки". Артистка ходила на побачення і відзначилася вибором переможця, проте багато хто запам'ятав екс-фаворитів Огневич і без перемоги.

Одним з учасників був представник Національної поліції Кременчука Олександр Борзенко, який хоч і не став переможцем, але знайшов цілу аудиторію шанувальників в Instagram.

Він розповів, що зараз стоїть на захисті України в повномасштабній війні проти Росії. Війна застала його прямо на роботі (Олександр працює в поліції).

"І прямо в ніч на 24 лютого ми всі були готові до бойової тривоги. Коли Путін оголосив про початок так званої «спеціальної операції», ми розуміли, що це війна, але ще не віддавали собі звіт в якому вигляді і масштабі вона буде " - розповів чоловік.

Він додав, що агонія першої паніки вже пройшла, всі усвідомили, що можуть дати відсіч окупантам. Тим не менш, було морально важко через мирних жителів, адже і батьки Олександра самі були в Маріуполі до кінця березня.

З початком бойових дій зв'язок з ними перервався. У той момент води і газу в місті вже не було. Вдома у батьків стало холодно, вибило вікна. Згодом закінчилася вода і їжа. До Маріуполя нічого не привозили.

"Знаю, що мама з татом разом з іншими мешканцями топили сніг, спускали з батарей воду і кип'ятили її на вулиці на дровах, спилявши перед цим дерева. Повна гуманітарна катастрофа. При цьому кожен день бомбардування і обстріли. У березні, з появою гуманітарних коридорів, рідні поїхали, наражаючись на велику небезпеку. Їх машину обстріляли. Але, на щастя, вони самі залишилися в живих", - розповів чоловік.

Нагадавши, Катя Осадча розповіла про долю маленького Свята і його мами, за яких молилася вся Україна.

Також повідомлялося, що співачку Оксану Білозір присоромили за публічні претензії до Полякової та інших артисток.

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