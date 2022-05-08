Родители вместе с другими жильцами топили снег, спускали с батарей воду и кипятили ее на улице на дровах.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является известной певицей, которая стала главной героиней во втором сезоне "Холостячки". Артистка ходила на свидания и отличилась выбором победителя, однако многие запомнили экс-фаворитов Огневич и без победы.

Одним из участников был представитель Национальной полиции Кременчуга Александр Борзенко, который хоть и не стал победителем, но нашел целую аудиторию поклонников в Инстаграм.

Он рассказал, что сейчас стоит на защите Украины в полномасштабной войне против россии. Война застала его прямо на работе (Александр работает в полиции).

«И прямо в ночь на 24 февраля мы все были готовы к боевой тревоге. Когда Путин объявил о начале так называемой «специальной операции», мы понимали, что это война, но еще не отдавали себе отчет в каком виде и масштабе она будет» - рассказал мужчина.

Он добавил, что агония первой паники уже прошла, все осознали, что могут дать отпор оккупантам. Тем не менее, было морально тяжело из-за мирных жителей, ведь и родители Александра сами были в Мариуполе до конца Марта.

С началом боевых действий связь с ними прервалась. В тот момент воды и газа в городе уже не было. Дома у родителей стало холодно, выбило окна. Впоследствии закончилась вода и еда. В Мариуполь ничего не привозили.

«Знаю, что мама с папой вместе с другими жильцами топили снег, спускали с батарей воду и кипятили ее на улице на дровах, спилив перед этим деревья. Полная гуманитарная катастрофа. При этом каждый день бомбардировки и обстрелы. В марте, с появлением гуманитарных коридоров, родные уехали, подвергаясь большой опасности. Их машину обстреляли. Но, к счастью, они сами остались в живых», - рассказал мужчина.

Напомним, Катя Осадчая рассказала о судьбе маленького Свята и его мамы, за которых молилась вся Украина.

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