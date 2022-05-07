Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко-успішна блогериня, внучка легендарної співачки Софії Ротару. Соня вже давно живе в Нью-Йорку, де вчиться і робить перші кроки в модельній кар'єрі, а також знайшла собі завидного нареченого - мільйонера, який потрапляв в список Форбс. Також Соня активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Соня позувала в Жовтих штанях і блакитній кофті. Красуня зробила знімок, демонструючи перед дзеркалом ідеальний прес.
Євдокименко лаконічно підписала кадр, поставивши смайлики у вигляді українського прапора.
До цього Соня показувала, як йде дощ за вікном висотки, де вона живе. Також Євдокименко додала трек свого брата на фон.
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